Sadakatsiz dizisinde intikam fitili ateşlendi!

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin 21 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 3. bölümünde çok ilginç dakikalar yaşancak. Asya ve Derin, sokakta karşılaşıyor. Derin, bebeğini doğurmaya kararlı. Asya ise eşi Volkan’ı elinden kaçırmak niyetinde değil. İki kadının bu büyük kavgasında Derin öyle bir söz söylüyor ki, işte bu söz intikamın fitilini ateşlemeye yetecek.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin 21 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 3. bölümünde çok ilginç dakikalar yaşancak. Asya ve Derin, sokakta karşılaşıyor. Derin, bebeğini doğurmaya kararlı. Asya ise eşi Volkan’ı elinden kaçırmak niyetinde değil. İki kadının bu büyük kavgasında Derin öyle bir söz söylüyor ki, işte bu söz intikamın fitilini ateşlemeye yetecek.

Asya, eşinin Derin ile 3 aydır ilişki yaşadığını düşünüyordu. Ancak ilişkilerinin 2 yıldır sürdüğü gerçeği ile yüzleşti. Derin, “Bizim ilişkimiz bir kaçamak değil, öyle 3 – 5 günlük bir şey yaşamıyoruz biz. Birbirimize çok aşığız ve tam 2 yıldır birlikteyiz” diyor. İşte bu sözler Asya’nın aklını fena halde kurcalamakta.

Özge Özder’in canlandırdığı, eşi ile ortak arkadaşı Derya’nın ilişkinin 3 aydır sürdüğünü söylemesini hatırlayan Asya, bir kez daha aldatıldığını anlıyor. İşte bu sözler intikamın fitilini ateşlemeye yetecektir.

Asya, kocası Volkan’ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.



