Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama?

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaştığı Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği dizinin senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk kaleme alıyor. Diziyi izleyen izleyiciler de “Sadakatsiz dizisi nereden uyarlama?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Sadakatsiz dizisinin çekildiği yer...



SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz çekimleri Tekirdağ’da gerçekleştiriliyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Barlar sokağında ilk bölüm çekimleri yapılan dizinin ilerleyen bölümlerde Hükümet Caddesinde çekilecek.

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

İlk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi BBC Studios’un ‘Doctor Foster’ isimli dizisinden uyarlanmıştır.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.