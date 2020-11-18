Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı, gelecek bölümde yaşanacaklara dair ipuçları veriyor. Dizi de işler iyice karışıyor. Volkan ile aralarından kızışan savaş sonrası Asya kendini bilinmeyen bir çıkmazın içinde bulacak. Çarşamba akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Sadakatsiz 7. bölümde neler olacak? Sadakatsiz 8. bölümü yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

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Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

SADAKATSİZ 8. BÖLÜMÜ YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 8. bölümü henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.