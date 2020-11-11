Sadakatsiz 6. bölümünde Asya tüm gerçekleri açıklama kararı alıyor. Reyting rekorları kıran dizi Sadakatsiz her çarşamba Kanal D'de yayınlanıyor. Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynayacak. Bu akşam yaşanacak yüzleşmeler sonrası izleyicilere heyecanlı anlar yaşatacak. Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 6. bölümde Asya intikamını alacak mı?

SADAKATSİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

SADAKATSİZ 6. BÖLÜMDE ASYA İNTİKAMINI ALACAK MI?

Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynamaya karar verir. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanacak yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarsacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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