Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz'de Asya ile Mert arasında neler olacak?

Sadakatsiz 5. bölümü bu akşam izleyicileri ile buluşuyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çıkış yakalayan ve izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Bir aldatma ve intikam öyküsünün anlatıldığı Sadakatsiz'de Aysa (Cansu Dereli) ile Mert (Erdem Vurdem) arasında neler yaşanacağı merak ediliyor.

ASYA İLE MERT ARASINDA NELER OLACAK?

Sadakatsiz'in 5. bölüm 2. fragmanında Mert ile Asya'nın başbaşa akşam yediği görülüyor. Mert, Asya'ya "Volkan'ın en yakın arkadaşım olması senin haketmediği gerçeğini değiştirmez." diyor.

Asya'nın "Niye buradasın Mert?" sorusu üzerine Belki sorularını cevaplayamam ama Volkan'dan intikam almana yardım edebilirim." diyor. Mert, Asya'ya bir otel odası anahtarı veriyor. Fragmanın ilerleyen saniyelerinde ise odada Mert'in Asya'yı beklediği görülüyor.

SADAKATSİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisin eklenecektir.

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 5. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, Derin'e ters köşe yapıyor!

Asya ve Volkan, Derin ve Derin'in ailesi ile yemeğe çıkıyor ortalık karışıyor! Asya kinayeli konuşmalarıyla Volkan ve Derin'in tedirgin olmasına sebep olurken sorduğu bir soruyla ortamda soğuk rüzgarlar esmeye başlıyor! Asya'nın manidar konuşmalarından rahatsız olan Derin, ne yapacak? Ona karşı yeni bir hamle yapacak mı yoksa yine öfkesini Volkan'dan mı çıkaracak?