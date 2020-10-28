Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. son bölümde neler yaşandı?

Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı bu akşam yayınlanan bölümün ardından yayınlanması bekleniyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz reytinglerde büyük bir çıkış yakaladı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

SADAKATSİZ 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur.

Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.