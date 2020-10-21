Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 3. bölümde neler olacak?

Sadakatsiz çarşamba akşamları saat 20.00'da Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı bir sonraki hafta olacak olaylar hakkında ipucu verirken 3. bölümde Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor.

SADAKATSİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam ekrana gelecek olan 3. bölüm 2. fragmanı ise şu şekilde;





SADAKATSİZ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Volkan'ın Derin ile konuşmasını yakalıyor!

Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!

Asya, Derin ile olan konuşmasında kendisini şoke eden bir bilgiye ulaşıyor!

Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.