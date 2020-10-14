Sadakatsiz 2. bölüm izleme linki! Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi 14 Ekim Çarşamba akşamı 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz dizisinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu dizi konusuyla ilk bölümünden itibaren büyük heyecan yarattı. İşte Sadakatsiz 2. bölüm özeti ve 3. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



SADAKATSİZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan’la yüzleşmeye karar verir. Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.