Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Sadakatsiz 11. bölüm İZLE

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. BBC Studios’un ‘Doctor Foster’ın uyarlaması olan dizide heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde doktor Asya saldırıya uğrayacak. Son bölümü izleyenler Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı yayında mı? sorusuna yanıt arayacak.

SADAKATSİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sadakatsiz 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SADAKATSİZ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alır. Ancak çok gecikmeden evine giren maskeli biri tarafından saldırıya uğrar. Asya'nın evine gizlice girip saldıran kişi kim? Asya kurtulacak mı?

SADAKATSİZ KONUSU NE?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor. Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsizler dizisi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çekilmektedir. İlerleyen süreçte İstanbul’a taşınacak olan set için araştırmalar devam ediyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.