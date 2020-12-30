Sadakatsiz 12. bölüm izleme linki! Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dönemin başarılı dizilerinden Sadakatsiz senaryosu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiriyor. Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler tarafından takip ediliyor. Dizinin 12. bölümünde Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz dizisi bu yılın en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin geçen haftaki bölümünde Asya’ya maskeli birisi saldırı düzenlemişti. Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı ve 12. bölüm özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SADAKATSİZ 12. BÖLÜM ÖZETİ
Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.
SADAKATSİZ 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.