Sadakatsiz 12. bölüm fragmanında Volkan'dan büyük hamle! Volkan ne yapmaya çalışıyor?

Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı izleyenlerle buluştu. Her çarşamba ekrana gelen dizide reytinglerde ilk sırada kendine yer buluyor. Geçen hafta yayınlanan son bölümünde Asya'ya kimliği belirsiz bir kişi saldırmıştı. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan kıskançlık krizine giriyor. Sadakatsiz 12. bölüm fragmanında Volkan'dan büyük hamle geliyor. Peki, Volkan ne yapmaya çalışıyor? Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı sizlerle...

SADAKATSİZ 12. BÖLÜM NELER OLACAK?

Sadakatsiz 12. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Olay gecesi Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Turgay'ın, Asya'nın yanında kalma ihtimali ise onu çileden çıkarıyor. Volkan, ne yapmaya çalışıyor? Asya, Volkan'ın kıskançlıkları karşısında ne yapacak?





SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Asya evine yapılan saldırıdan sonra kendini huzursuz etmeye başlar, ancak buna rağmen Volkan'ın, hayatına müdahale etmesine izin vermemekteki kararlılığını sürdürmektedir. Volkan'ın attığı adımlar, çevresindekilerin anlam veremeyeceği türdendir.

Öte yandan Gönül de bu soğuk savaş için yeni bir planı uygulamaya hazırlanmaktadır. Çevresinde yaşanan gerginliklerden olumsuz olarak etkilenen Ali, okulda bir problem yaşar ve bunun sonuçları beklemedik sonuçlardır. Asya önüne çıkan zorlukları teker teker açmakta kararlı olsa da son bir tehlike kendisini beklemektedir.