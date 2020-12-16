Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz'de bu akşam Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Peki, Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 10. bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NE OLACAK?

Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan, iki yıl sonra güçlenerek Asya ve Ali'nin karşısına çıkıyor!

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?