Sadakatsiz 1. bölüm izle! Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdüren bir ailenin yaşadıkları problemler anlatılıyor. İşte Sadakatsiz 1. bölüm izleme linki ve 2. bölüm fragmanı...



SADAKATSİZ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.