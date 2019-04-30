Gazeteci Sacit Aslan, son yıllarda magazin dünyası için söylediği sözler ve yorumları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün Kanal D'nin en sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Sacit Aslan yeniden gündem konusu oldu. Eleştirileri ve yorumları ile sık sık gündeme gelen Sacit Aslan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Magazin severler Sacit Aslan kimdir? Sacit Aslan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Sacit Aslan'ın hayat biyografisi sizlerle...

SACİT ASLAN KİMDİR?

Sacit Aslan, 1953 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Babası ünlü gazinocu Fahrettin Aslan, annesi ise Zülfiye Necla Girayer'dır. Anne ve babası 1962 yılında boşandı.

Annesi Necla Hanım'ın ilk evliliğinden olan Atilla adında bir abisi ve kendi babasından kardeşi olan Selçuk (d.1959) adında bir kardeşi vardır. Babasının son evliliği Arzu Aslan'dan olan Mehmet Aslan (d.1980) adında bir kardeşi daha vardır. Sacit Aslan'ın 1977 yılında evlendi, 1991 yılında boşandı. 14 sene süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Sacit Aslan, 1991 yılında Yasemin Kutsi ile ikinci evliliğini yaptı.

Sacit Aslan, 2013 yılında gazeteci Pelin Çini ile beraber Tv8'de Hafta İçi Her Sabah ‘Aramızda Kalsın' magazin programını sundu. Haziran 2013 tarihinde istifa etti.