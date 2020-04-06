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  3. Sabri-Yağmur Sarıoğlu çiftinden üçüncü çocuk müjdesi

Sabri-Yağmur Sarıoğlu çiftinden üçüncü çocuk müjdesi

Sabri-Yağmur Sarıoğlu çiftinden üçüncü çocuk müjdesi

Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, müjdeyi patlattı. Sarıoğlu, üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba oluyor. Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, bebek haberini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

'EVET HAMİLEYİM'

"Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki..Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum"

2 ÇOCUKLARI VAR

Öte yandan Yağmur - Sabri Sarıoğlu çiftinin 7 yaşında bir oğulları, 2 yaşında da bir kızları var...


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