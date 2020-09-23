Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti üçüncü bebeklerini kucaklarına aldı

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz, tekrar annelik heyecanı yaşadı. Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne oldu.

OĞLUNU KUCAĞINA ALDI

Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oğlu ile bu karesini takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, gönderisine, "7/24 mod" notunu düştü.

Takipçileri bebeklerinin adını henüz açıklamayan çifte "Tebrikler" ve "Maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.