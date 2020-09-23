23 Eylül 2020 Çarşamba 11:47 | Son Güncelleme:
Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti üçüncü bebeklerini kucaklarına aldı
Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu, 10 yıl önce pilot Yağmur Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten iki çocuğu olan çift, bir kez daha anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Sarıoğlu, oğluyla ilk karesini paylaştı.
2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz, tekrar annelik heyecanı yaşadı. Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne oldu.
OĞLUNU KUCAĞINA ALDI
Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oğlu ile bu karesini takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, gönderisine, "7/24 mod" notunu düştü.
Takipçileri bebeklerinin adını henüz açıklamayan çifte "Tebrikler" ve "Maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.