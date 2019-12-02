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  3. Sabri Sarıoğlu'ndan eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2,5 milyon liralık hediye

Sabri Sarıoğlu'ndan eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2,5 milyon liralık hediye

Sabri Sarıoğlu'ndan eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2,5 milyon liralık hediye

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na lüks bir otomobil hediye etti. Sarıoğlu'nun dudak uçuklatan hediyesi gündeme damga vurdu.

Futbol kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor. Sabri Sarıoğlu, özel bir şirkette pilot olan Yağmur Sarıoğlu'na adlarının baş harflerinden oluşan 'YSS' plakalı 2019 model Porsche Panamera hediye aldı. Galatasaray'ın eski yıldızı, eşine hediye ettiği lüks araç için 2,5 milyon lira ödedi.


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