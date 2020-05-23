Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin bebeği göründü!

Habertürk'ün haberine göre; eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yapan çift, daha sonra bir gözlükçü dükkanına girdi.

Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için gün sayan Yağmur Sarıoğlu'nun karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.