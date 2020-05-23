23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:36 | Son Güncelleme:
Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin bebeği göründü!
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Sarıoğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü...
Habertürk'ün haberine göre; eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yapan çift, daha sonra bir gözlükçü dükkanına girdi.
Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için gün sayan Yağmur Sarıoğlu'nun karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.