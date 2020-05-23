Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8156
  • 7,4244
  • 380.408
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin bebeği göründü!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:36 | Son Güncelleme:

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin bebeği göründü!

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin bebeği göründü!

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Sarıoğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü...

Habertürk'ün haberine göre; eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yapan çift, daha sonra bir gözlükçü dükkanına girdi.

Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için gün sayan Yağmur Sarıoğlu'nun karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.


Numan Kurtulmuş: Bütün dünya vazgeçse de Türkiye vazgeçmeyecek
Diyanet İşleri Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Türkiye çağrı yaptı: İslam ülkeleri toplanıyor
İzinsiz bayram yolculuğuna 13 bin lira ceza
Dev projede sona gelindi! Yüzde 95'i tamamlandı
Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kemal Doğulu yaşadığı zorlukları yıllar sonra anlattı: 4 gece parkta yatmışlığım var!

Muzun bu yararını ilk kez duyacaksınız