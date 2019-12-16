Saba Tümer kaç yaşında, ne iş yapıyor? Saba Tümer kimdir, nereli?

Saba Tümer kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorusu merak edilen konular arasından yer alıyor. Ünlü sunucu Saba Tümer bugün Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa magazin programına konuk oluyor. Programı seyredenler sıradışı kahkahası ile tanınan Saba Tümer kaç yaşında, ne iş yapıyor? merak ediyor. İşte yanıtı..

SABA TÜMER KİMDİR?

1970 yılında İzmir'de dünyaya gelen Saba Tümer, Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlamıştır. Okulu bitirdikten sonra bir dönem diksiyon dersleri alan Saba Tümer, bir süre Ege TV'de çalıştıktan sonra NTV'ye geçiş yapmış ve burada geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 1997 yılında girdiği NTV'de yaklaşık beş yıl boyunca haber sunuculuğu yaptı. Ayrıca bu dönemde "Nstyle" dergisinde yazarlıkta yapmıştır.

Saba Tümer’in NTV’den sonraki durağı Reha Muhtar’ın yönetimindeki Show TV oldu. Show TV'de dış haber sorumlusu olarak çalıştı, bu görevi SKYTURK’te Serdar Akinan ile beraber sunduğu "Ne Var Ne Yok" adlı program izledi

SKYTURK’ten sonra tekrar Show TV'ye dönerek, "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programı sundu; bir yandan da Okan Bayülgen ile "Haber Makinası" adlı programda yer alıyordu. Aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de "Lütfen bu konuya girmeyelim" isimli kadın programını sundu.

Sonraki dönemde yine Show TV'de Cem Özer ile birlikte "Haberiniz Var Mı?" adlı programı sundu. Bu programın kısa sürede bitmesinin ardından bir yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Saba Tümer, 31 Mart 2008 tarihinde, HaberTürk kanalında, "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programı sunmaya başladı.

Oya Germen ile birlikte “Yok Daha Neler” isimli programın sunuculuğunu yaptı. Daha sonra CNN Türk'e geçti ve “Saba Tümer İle Bu Gece” adlı programını yaptı. CNN Türk'de bir yıl çalıştıktan sonra Show TV'ye geçti ve “Saba Tümer” gece programını yapmaya başladı.

Saba Tümer son olarak, Tv8 ekranlarında "Saba ile Oyuna Geldik" adlı programın sunuculuğunu üstlendi.