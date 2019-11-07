Saat polemiği sona ermiyor! Berkay'dan Demet Akalın'la ilgili bir açıklama daha

Demet Akalın, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e doğum hediyesi olarak marka bir saat almıştı. Ancak iddialara göre Berkay ve eşi, saati iade edip parasını almak isteyince durumdan haberdar olan Akalın çok sinirlenmiş, “Hediye satılmaz” diyerek çifte küsmüştü.

'1 DAKİKA BİLE KONUŞMUYORUM'

Hediye polemiğiyle gündemden düşmeyen Berkay Şahin, dün akşam konuyla ilgili yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Bizim hayatımızda bu konular konuşulmuyor. Ben eşimle ya da çevremdeki arkadaşlarımla bu bahsedilen konuları 1 dakika bile konuşmuyorum. Bizim kimseyle ne bir nispet ne de başka bir şeyimiz olamaz. Allah herkesin yolunu açık etsin. Birleri bin olsun. Huzurları daim olsun…”

Öte yandan Berkay’a, Demet Akalın’ın Okan Kurt’la boşanma sürecinde “Berkay bana kapılarını açtı” sözlerinin hatırlatılması üzerine şarkıcı şunları söyledi: “Olması gerekeni yaptım, bu konuşulması gereken ya da abartılacak bir konu değil. Herkesin kendi hayat tercihi, biz kendi hayatımızda mutluyuz…” (Uçankuş)