Saat kavgası büyüdü! Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın birbirine girdi

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat aldı. Ancak iddiaya göre Berkay, eşine hediye edilen saati Rolex mağazasına gidip satmak istedi. Mağaza yetkilileri ise Akalın'ı arayarak durumdan haberdar etti. Durumu öğrenen Demet Akalın'ın Berkay'a çok kızıp küstüğü, bir daha da arayıp sormadığı öne sürüldü.

ÖZLEM ADA ŞAHİN YALANLADI

Bu haberlerin ardından Özlem Ada Şahin, bilekleri çok ince olduğu için saati değiştirmek istediğini ve bunun içinde Demet Akalın'dan izin istediğini söyleyerek iddiaları yalanladı.

DEMET AKALIN SERT ÇIKTI!

Özlem Ada Şahin'in yalanlamasının ardından Demet Akalın sosyal medyada Şahin'e veryansın etti. Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Kapat ya! Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun. Bırak eşeklik ben de! Ayıp evet sabah rica ediyorsunuz açıklama yap diye 'Hayır' diyorum. Oturup basın açıklaması yapıyorsun" dedi.

'KİMSENİN BİR ŞEYİNE İHTİYACIMIZ YOK'

Akalın'a cevap veren Özlem Ada Şahin ise, "Ben bir ricada bulunmadım açıklama yap diye. Yalan yanlış şeyler konuşulunca kendimi ifade etti. Hediye alınan bir şeyi değiştirmek istemek suç olmasa gerek ki sana sorduk. Abla diyorum saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım lütfen. Saat bizde zaten 3 ay önce saatçide bıraktık. Almadık! İhtiyacımız yok kimsenin bir şeyine" diyerek isyan etti.