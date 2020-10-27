Saadet Işıl Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenip Amerika’ya yerleşen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan Kıraner’in yüzünü sosyal medyada göstermemeye gayret ediyor. 8 aylık kızıyla kimi zaman renkli paylaşımlarda bulunan ancak yüzünü saklayan Aksoy, internet kullanıcılarından bu yönde gelen sorularına şu şekilde yanıt verdi:

SOSYAL MEDYANIN KİRLİ YÜZÜ

‘’Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü. Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları insanı en tedirgin eden tarafı.’’