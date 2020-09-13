Saadet Işıl Aksoy isyan etti! 'Özel okullar fırsatçılık yaptı'

Pandemi nedeniyle okullar kapalı olsa da velilerden hâlâ para alınması ve indirim yapılmamasının haksızlık olduğunu söyleyen Işıl Aksoy, kendisine gelen mesajlardan yola çıkarak şu notu yazdı: “Özel okullarda fiziksel eğitim yapılmıyor olsa dahi ücretlerde indirim, mindirim yok. Kısacası krizi fırsata çeviren kurumlardan biri olarak gösterebilir miyiz özel okulları? Sonuçta masraf azaldı ama gelir aynı hatta zam yapan okullarda varmış.”