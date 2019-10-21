Saadet Işıl Aksoy iddiaları doğruladı! Hamilelik müjdesini böyle verdi

Saadet Işıl Aksoy, 2017 yılında Pamir Kıraner ile dünyaevine girmişti. Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çiftten geçtiğimiz günlerde de müjdeli haber gelmişti.

HABERLERİ DOĞRULADI

Saadet Işıl Aksoy, haberleri doğruladı ve Instagramda paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu takipçilerine duyurdu. Anne olmak için gün sayan oyuncu, fotoğrafın altına "Bazı sürprizler çok güzel!" notunu düştü.