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  3. 'Beyazperdeyle sorunları dünyaya anlatıyoruz'

'Beyazperdeyle sorunları dünyaya anlatıyoruz'

'Beyazperdeyle sorunları dünyaya anlatıyoruz'

Kanada - Vancouver Türk Filmleri Festivali, Goldcorp Centre for the Arts Cinema’da start aldı.

15 – 17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğin bu yıl ki konuğu “Saf” filmindeki başrolüyle Saadet Işıl Aksoy oldu. Teması ‘kadın’ olan etkinlikte yabancı basına konuşan oyuncu “Cinsiyet ayrımını anlatıyoruz. Sinemanın büyüsü de işte bu sorunu istediğimiz gibi insanlara ulaştırabiliyoruz” dedi. 5 aylık hamile olan Aksoy’un belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı. 

 


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