Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı mı?

Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gönül Yazar sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrılma kararı aldı. Kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile sevgili olan Gönül Yazar'ın ilişkisi ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Başından bir evlilik geçen Rüzgar Mağden, bir süredir çocukluk aşkı Gönül Yazar ile birlikte. Taş Bebek' lakaplı ünlü şarkıcı ve sevgilisinin arasında 32 yaş fark var. Gönül Yazar'ın çocukluk aşkı olduğunu ifade eden Rüzgar Mağden, 2. sayfa programında şunları söylemişti:

Taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım . O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi"

GÖNÜL YAZAR VE RÜZGAR MAĞDEN AYRILDILAR

2. Sayfa programının iddiasına göre Gönül Yazar, bu iddiaların ardından Rüzgar Mağden'den ayrıldı. Yazar, ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çükü sahi sanmış bu beyefendi. Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern ama bir yanım da muhafazakârım yani bu konularda. Beni anlaması lazım yüzüne ve gözlerine bakamadım çok üzgünüm ayrılamayız sanıyordum her şeye rağmen ama soğukluk girdi bir kere bütün sihir bozuldu. ‘Bekâr bir erkektim geçmişte’ diyor her erkek geçmişte de olsa cinsel konuşmak çok banal öyle belden aşağı nasıl olur ya. İnsan utanır şaştım kaldım..."