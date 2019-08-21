Rusya'da deprem! Ünlü mankeni uyuşturdular, bayılttılar, balkondan attılar!

Rusya'da forma giyen Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev Ekim 2018'de Rus diplomat Denis Pak'ı darp etti. O sırada Çek manken Ekaterina Bobkova olay yerindeydi. Manken futbolculara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etmişti. Mayıs 2019'da davadan birkaç gün önce manken Çekya'daki kayak merkezinde otelin 4'üncü katındanki balkondan düştü. Doktorlar genç kadını yapay komaya soktu. Çekya savcılığı kaza diyerek olayı kapattı. Futbolcular darp davasından 18 ay hapis cezası aldı.

Ekaterina Bobkova tedavi için Rusya'ya götürüldü. Burada doktorlar genç kadınan 'Balkondan düşmeden önce başına vurularak bayıtıldı' raporu verdi.





Ekaterina Bobkova iyileştikten sonra başından geçenleri şöyle anlattı: "O gün sadece 2 kadeh şarap içmiştim. İçki uykumu getirdi. Sonra bir anda her şey karardı. Futbolcuların yolladığı adamlar tanık olmamam için içkime ilaç atıp beni uyuşturdu. Sonra da başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar" Manken futbolculara cinayete teşebbüs ve azmettirme suçlamasıyla dava açılması için başvuru yaptı.



