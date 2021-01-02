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  • Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı büyüdü yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle herkesi büyüledi
02 Ocak 2021 Cumartesi 10:08 | Son Güncelleme:

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı büyüdü yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle herkesi büyüledi

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı büyüdü yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle herkesi büyüledi

Koronavirüse yakalanıp uzunca bir süre tedavi gören Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Ailesiyle birlikte yılbaşını evinde geçiren Rüştü Reçber ve Işıl Reçber aile pozunu paylaştı. Ünlü çiftin kızını gören gözlerine inanamadı.

Işıl Reçber ve Rüştü Reçber çifti yeni yılı ailesiyle birlikte evde karşıladı. Moda dünyası tarafından yakından tanınan Işıl Reçber yılbaşında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber çiftinin 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yıllar sonra ortaya çıktı. Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alan Tuana Reçber, yeni yıla ailesiyle girdi. Tuana Reçber'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

<p>Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı, spor dünyasındaki son gelişmeleri Akşam TV’ye anla

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