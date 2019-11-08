Russell Crowe'u görenler tanıyamadı! Göbeği aldı başını gitti

Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, son günlerde aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. Crowe'un Unhinged filmindeki rolü için bilerek kilo aldığı öne sürülse de, birçok hayranı zaten fazla kilolarıyla sorunu olan Crowe'un rol için bile olsa bu kadar şişmanlamasının sağlığını tehlikeye attığını savunuyor.

YORUM YAĞDI!

Oyuncunun sosyal medya platformlarında görüş bildiren bazı hayranları "Böyle bir ortamda böyle bir halde bu fotoğrafları çekmeniz çok mu gerekliydi?" derken, bazıları da "Onun kadar ünlü biri her an görüntüleneceğini bilmeli" diye yazdı.