Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan R&B ve hiphop şarkıcısı Rus Timati'yi 4 bin kişi izledi.

Kemer merkezindeki Club Aura'da Rus şarkıcı Timati, konser verdi. Saat 02.00'de sahneye çıkan Timati'yi, Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Azeri ve Kazak turistlerin yanı sıra yerli tatilcilerden oluşan yaklaşık 4 bin kişi izledi. Asıl adı 'Timur İldarovich Yunusov' olan R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, kendisinin kurduğu 'Black Star Mafia' adlı grupta şarkıcı olarak ün yapan Doni ile birlikte sahneye çıktı. Timati'nin yaklaşık 1 saat süren konserini izleyenler görüntü ve fotoğraf çekti. Gece kulübünde bulunan turistler Timati'nin görüntü ve fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle yarıştı.

Timati, ilk parçasını seslendirmek için çıktığında sevenlerini 'Selamun aleyküm' ve Rusça 'İyi akşamlar' sözleriyle selamladı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Dostlarınızdan ayrılamıyorsanız siz de sevgiyi fazlasıyla hak edenlerdensiniz.

Balık Dostlarını Öpen Köpekçik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte unutulmaz Galatasaray - Beşiktaş derbileri

Emekli olamayan parasını SGK'dan geri alabilir