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  • Rus manken Anastassia Khozissova'dan ünlü modacıya rekor dava
17 Kasım 2020 Salı 23:49 | Son Güncelleme:

Rus manken Anastassia Khozissova'dan ünlü modacıya rekor dava

Rus manken Anastassia Khozissova'dan ünlü modacıya rekor dava

Rus manken Anastassia Khozissova, ünlü modacı Ralph Lauren'in hayatının anlatıldığı HBO dizisi “Very Ralph”ta fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı için dava açtı.

Genç manken Anastassia Khozissova, HBO dizisi “Very Ralph”ta fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı için 20 milyon dolar tazminat istediğini duyurdu. Bir dönem Ralph Lauren’in ilham perisi olarak tanınan modelin şirket içindeki yolsuzlukları ifşa ettikten sonra ünlü modacıyla yolları ayrılmıştı. Ünlü manken, son dönemde gıda sektörüne adım attı. 

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