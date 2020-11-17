Rus manken Anastassia Khozissova'dan ünlü modacıya rekor dava

Genç manken Anastassia Khozissova, HBO dizisi “Very Ralph”ta fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı için 20 milyon dolar tazminat istediğini duyurdu. Bir dönem Ralph Lauren’in ilham perisi olarak tanınan modelin şirket içindeki yolsuzlukları ifşa ettikten sonra ünlü modacıyla yolları ayrılmıştı. Ünlü manken, son dönemde gıda sektörüne adım attı.