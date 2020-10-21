Rüçhan Çalışkur'a en iyi oyuncu ödülü verildi!

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında oynadığı her karakterle seyircide iz bırakan usta oyuncu Rüçhan Çalışkur başrolünde yer aldığı ‘Tor’ ile 9. Uluslararası Delhi Kısa Film Festivali’nde En İyi Oyuncu ödülünü aldı.

Senarist ve yönetmen Ragıp Türk’ün imzası taşıyan, Tolga Kaan Karasoy yapımcılığındaki film Ayşe (Rüçhan Çalışkur) ve Tor’un olağanüstü ilişkisini farklı bir gözle seyirciye aktarıyor.

Torunuyla birlikte yaşayan Ayşe’nin zengin bir ailenin bekçi köpeği Tor’a bakıcılık yaparak geçimini sağladığı filmde, Tor’un hastalanması üzerine Ayşe onu iyileştirmek için elinden gelenin fazlasını yapmaya çabalıyor.

Yeri geliyor Tor’u evine alıyor yeri geliyor, kendi beslediği tavuğu kesip Tor’a yediriyor. Seyirciye insan, hayvan ve doğanın bütünlüklü ilişkisini farklı bir dille anlatan Tor’a Akbank Sanat’ın Youtube kanalı üzerindn izlenebilir.