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RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha

RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Çukur" dizisinin yayınlandığı kanala idari para cezası uyguladı.

RTÜK, en çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur dizisine 2 ay sonra 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yine Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı.

2 AY SONRA TEKRAR İDARİ PARA CEZASI UYGULADI

Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur’a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.

YÜZDE 2 ORANINDA İDARİ PARA CEZASI

Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki “Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz” ve “Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İHA


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