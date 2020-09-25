Rojda Demirer'in yeni sezon dizisi belli oldu!

Tims&B tarafından hazırlıkları devam eden Maraşlı dizisinin başrolü için düşünülen Burak Deniz ve Alina Boz ikilisi, daha şimdiden büyük destek gördü. İkilinin enerjileri ve birbirlerine nasıl uyum sağlayacağı merak ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, Rojda Demirer ve Kerem Atabeyoğlu, Maraşlı dizisinin ekibine katıldı.

Çarpışma dizisindeki Belma karakterinden sonra bir süre dinlenen oyuncu, Geniş Aile Komşu Kızı filmi ile 2019 yılında gündeme gelmişti. Blu TV için çekilen Saygı dizisinde de rol alan Rojda Demirer, televizyonda ise Maraşlı dizisinde başrolü kapmış oldu.

ROJDA DEMİRER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Diyarbakır’lıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

2003 yılında Aşk Olsun dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Rojda Demirer, Adı Efsane, Kördüğüm, Acil Aşk Aranıyor, Alev Alev, Elde Var Hayat, Geniş Aile, Melekler Korusun, Kaos Örümcek ağı gibi diziler ve filmlerde de rol almıştır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma adlı dizide Belma karakterine hayat verdi.