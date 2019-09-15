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  3. Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak aşk yaşıyor!

Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak aşk yaşıyor!

Rojda Demirer ve Ulaş Kıyak aşk yaşıyor!

Güzel oyuncu Rojda Demirer sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Rojda Demirer son paylaşımıyla beğeni topladı. Demirer Fenerbahçe voleybol takımı oyuncusu Ulaş Kıyak ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle birlikte çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaşan Demirer fotoğrafın altına “An” notunu düşüp kalp koydu.

Kıyak da aynı kareyi kendi hesabından "O an" notuyla paylaştı.

Demirer'in bu paylaşımına hayranları mutluluk mesajları ve beğeni yağdırdı.

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