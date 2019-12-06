Robert De Niro 50 yıllık kariyerindeki en zor rolünü açıkladı

Filmdeki rolü oyuncuya Baba II’deki (The Godfather II) rolüyle aldığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nden sonra En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'yle ikinci Oscar’ını kazandırmıştı. Independent Türkçe’nin haberine göre; The Hollywood Reporter’ın bu projeyi üstlenmek için Scorsese’yi kendisinin ikna edip etmediği sorusuna oyuncu şöyle yanıt verdi:

Onu ikna etmedim; (ortak zemin bulma konusunda) kendi tarzlarımız var. O dindar, ben değilim ama ortak çıkar içeren konularda anlaşıyoruz.

De Niro daha sonra LaMotta’nın hatıralarını okuyup Scorsese’yi aradığını ve şunları söylediğini belirtti:

Kitap büyük bir edebi eser değil ama çok samimi.

De Niro, LaMotta’yı New York’ta sokakta gördüğünü, “aşırı kilolu vs. olduğunu” fark ettiğini ve bunun rolü ele alma konusunda kendisine ilham verdiğini hatırladığını belirtti.

De Niro, “'Aman tanrım, ona ne olmuş böyle’ dedim. Önce formdan düşmüş halini, ardından genç bir dövüşçü olduğu zamanı canlandırmaktaki görsel fark da epey ilginçti. O kadar kiloyu alıp alamayacağımı görmek isteyeceğimi düşündüm. Yani benim ilgim bundandı. Marty’nin kendi gerekçeleri vardı ve bu proje için bir araya geldik” diye ekledi.