Robbie Willams balık diyeti yaptı ölümden döndü!

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, kilo vermek için yeni bir diyete başladı. Balık diyeti yapan Robbie Williams, günde iki kez balık tüketerek formunu korumaya çalıştı. Ancak ünlü şarkıcı ölümden döndü. Konuya ilişkin açıklama yapan Robbie Williams, ölümden döndüğünü açıkladı.

'CIVA VE ARSENİK ZEHİRLENMESİNDEN ÖLÜMÜŞ OLABİLİRDİM'

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili 'Günde iki kez balık yiyordum ve doktorum şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin. Cıva testi yaptırdım çünkü eşim nevrotiktir ve her zaman her türlü testi yaptırır. Her neyse, Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim. Eşim Ayda ikinci kez hayatımı kurtardı' dedi.