Rıza babanın eşi Ayla Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Arka Sokaklar dizisine hüzün çöktü

Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin 566. yeni bölüm fragmanı geldi. Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba'nın evine terör örgütü saldırı düzenliyor. Kurşun yağdırılan evde yangın çıkıyor. Saldırı sırasında yaralanan eşi Ayla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınıyor. Rıza babanın eşi Ayla Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 13 Kasım Cuma akşamı 565. son bölümüyle ekrana geldi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Servan, örgütüne başarılı operasyonlar düzenleyen ekibimize kin beslemeye devam etmektedir. Ümit Amir'i infaz ettikten sonra hedefine Rıza Babayı alır. Rıza Baba ve ailesi gece uyudukları sırada Servan ve adamları evi kundaklarlar. Yanmaya başlayan evden çıkmaya çalışan Soylu ailesi, terör örgütünün açtığı yaylım ateşi yüzünden tekrar eve sığınırlar. Bir taraftan alevler, bir taraftan silahlar ailemizi ölümle karşı karşıya getirir.

Bu saldırı sonrasında Rıza Babanın eşi hastanelik olur. Yoğun bakıma alınan Ayla, ölümle yüz yüzedir. Dışarıda ise, Soylu Ailesi ondan gelecek mutlu haberi beklemektedir. Özellikle Rıza Baba, hayat arkadaşının düştüğü durumdan dolayı perişan haldedir.



