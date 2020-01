Rise of Empires Ottoman oyuncuları kimler, konusu nedir? Rise of Empires Ottoman nerede çekildi?

Rise of Empires Ottoman oyuncuları kimler, konusu nedir? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Osmanlı Devleti'nin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu edinen Rise of Empires Ottoman dün Netflix'te yayınlandı. Dizinin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor. Rise of Empires Ottoman belgeseline ilişkin detaylı bilgiler haberimizde..

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN KONUSU NEDİR?

Dizi, 15. yüzyılda yaşamış olan Fatih Sultan Mehmet’in hikâyesine odaklanıyor.

Sultan II. Mehmed’in 13 yaşında tahta çıkmasıyla başlayan dizi, İstanbul’un fethini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişini konu alıyor.

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN OYUNCU KADROSU

Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)

Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)

Damla Sönmez (Ana)

Osman Sonant (Loukas Notaras)

Selim Bayraktar

Birkan Sokullu

Ushan Çakır

Tolga Tekin

İlayda Akdoğan

Tommaso Basili

Charles Dance

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

24 Ocak 2020'de yayınlanan Rise of Empires Ottoman belgeseli İstanbul'da çekildi.