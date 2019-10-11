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Rihanna'dan sert eleştiri: Donald Trump akıl hastası

Rihanna'dan sert eleştiri: Donald Trump akıl hastası

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas'taki silahlı saldırıyla ilgili “Akıl hastalığı sorunu” yorumunu yapmasına sitem etti. Barbadoslu sanatçı, "Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor" dedi.

31 yaşındaki Barbaroslu şarkıcı Rihanna, ünlü bir dergiye röportaj verdi. ABD'de ateşli silahlarla düzenlenen katliamlarda can kayıplarının artmasına rağmen Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin özellikle makineli tüfeklere yönelik silah kontrolü için adım atmamasına tepki gösteren ünlü hip-hop şarkıcısı, "İnsanlar yasal şekilde satın alınabilen savaşlarda kullanılan silahlarla öldürülüyor. Bu normal bir şey değil. Asla ve asla normal olmamalı" dedi.

'EN AKIL HASTASI İNSAN BİZZAT BAŞKAN'

Şarkıcı, yaptığı değerlendirmede Trump'ın Texas, Chicago ve Ohio'da üst üste düzenlenen katliamların faillerinden "Çok, çok ciddi akıl hastaları" diye söz etmesine de tepki gösterdi. Rihanna, "El Paso'daki aynı Walmart mağazasına aynı silahla bir Arap erkeğini koyun, Trump asla oturduğu yerden bunun 'akıl hastalığı sorunu' olduğu açıklamasını yapmazdı. Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor" dedi.

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