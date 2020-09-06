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  3. Rihanna yüzündeki morluklarla hayranlarını korkuttu
06 Eylül 2020 Pazar 19:22 | Son Güncelleme:

Rihanna yüzündeki morluklarla hayranlarını korkuttu

Rihanna yüzündeki morluklarla hayranlarını korkuttu
DHA

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna son haliyle hayranlarını korkuttu. Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın yüzündeki morluk merak konusu oldu.

Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna son haliyle şaşırttı.

Rihanna geçtiğimiz akşam ABD'nin Santa Monica eyaletinde yüzündeki morlukla magazin muhabirlerinin objektifine takıldı. 

Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın dikkat çekmemek için gözlük taktığı görüldü. 

Rihanna’nın danışmanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooterdan düştüğünü ve aldığı darbe nedeniyle yüzünde morluk meydana gediğini söyledi.

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