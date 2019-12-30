Rihanna, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile İstanbul kaçamağı yaptı
Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel, geçtiğimiz hafta gizlice İstanbul'a gelerek Çırağan Sarayı’nda geceliği 30 bin euro’luk Sultan Suit’te konakladı. İkili İstanbul'dan Dubai’ye uçtu.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile milyarder sevgilisi Hassan Jameel, geçen hafta İstanbul'a geldi. İngiliz basınındaki habere göre; aşklarını gözlerden uzak yaşayan aşıklar, Dubai'ye gitmeye karar verdi.
Rihanna ile Hassan Jameel, Dubai'ye uçmadan önce; Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul'a geldi. Havalimanından helikopterle Çırağan Sarayı'na giden çift, geceliği 30 bin euro'luk olan Sultan Suiti'nde bir gece geçirdi.
Görüntülenmek istemeyen çift, İngiliz basınının iddiasına göre; fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı.
İstanbul'da bir gece geçiren ikili, yine Hassan Jameel'e ait özel jetle Dubai'ye uçtu.