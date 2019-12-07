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  3. Rıdvan Dilmen'in zor anları! Yolda böyle mahsur kaldı

Rıdvan Dilmen'in zor anları! Yolda böyle mahsur kaldı

Rıdvan Dilmen'in zor anları! Yolda böyle mahsur kaldı

Bir döneme damga vuran efsane futbolcu Rıdvan Dilmen, Kuruçeşme trafiğinde otomobilinin lastiği patlayınca zor anlar yaşadı. Hemen oğlu Erdi Dilmen’den yardım isteyen ünlü yorumcu, oğlunun getirdiği araçla yoluna devam etti.

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, önceki gün Kuruçeşme’deydi. Trafikte ilerlerken otomobilinin lastiği patlayan Dilmen zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan ünlü yorumcu, çareyi oğlu Erdi’yi aramakta buldu.

YENİ ARAÇLA UZAKLAŞTI

Erdi Dilmen kısa bir süre sonra Rıdvan Dilmen’in yanına geldi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülen ünlü yorumcu, patlak lastikli aracı oğluna bıraktı. Onun getirdiği otomobile binerek yoluna devam etti.


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