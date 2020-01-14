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  3. Reytinglerde Sefirin Kızı ve Çukur, sosyal medyada Uraz Kaygılaroğlu ve Damla Sönmez kapıştı!

Reytinglerde Sefirin Kızı ve Çukur, sosyal medyada Uraz Kaygılaroğlu ve Damla Sönmez kapıştı!

Reytinglerde Sefirin Kızı ve Çukur, sosyal medyada Uraz Kaygılaroğlu ve Damla Sönmez kapıştı!

Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, Sefirin Kızı dizisindeki Gediz ile paylaştıkları fotoğraflar üzerinden atıştı. İkilinin bu tatlı atışması sosyal medyaya damga vurdu.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez, dün sosyal medya hesabından dizisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Sönmez'in, "Bugün günlerden Çukur" notunu düştüğü gönderisine, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'ndan esprili bir yorum geldi.

Kaygılaroğlu, pazartesi günleri reytinglerde kapıştığı oyuncunun paylaşımına gönderme yaparak ‘Yok yok Sefirin Kızı’ dedi.

DAMLA SÖNMEZ’DEN YANIT GECİKMEDİ

Arkadaşı ve meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı bu espriye yanıt vermekte geç kalmayan Sönmez, 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol olan Kaygılaroğlu’nun yaptığı ‘Sefirin Kızı kaldığı yerden bu akşam’ paylaşımının altına ise, "Kaldığı yerden mi bak ona göre…" diye yorum yaparak, altta kalmadı.

Daha önce aynı yapımda rol almış olan ikilinin bu tatlı atışması sosyal medyada görenleri güldürdü.

REYTİNGLERDE BÜYÜK KAPIŞMA!

Öte yandan zirveyi üç sezondur kimseye kaptırmaya Çukur, Sefirin Kızı'na yenildi. Reytinglerde ABC1'de Sefirin Kızı 9.64 ile 2.sırada yer alarak, 9.59 reytingle 3. olan Çukur'u geçti. Fakat total'de Çukur 9.85 ile zirvede, Sefirin Kızı 9.43 ile 2. sırada yer aldı.


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