Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ocak Cuma Hercai, Babil, Benimle Söyle, reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 17 Ocak Cuma reyting sonuçları hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. 17 Ocak Cuma günü Star Tv’de Babil, Show Tv’de Güldür Güldür Show (Tekrar), Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox Tv’de Benimle Söyle, Atv’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Tv8’de O Ses Türkiye yayınlandı. Geçtiğimiz hafta AB sıralamasında Çiçero ikinci, Payitaht Abdülhamid dördüncü olmuştu. Reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (10 OCAK CUMA)

TOTAL

1- FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX

2- ESRA EROL’DA ATV

3- ARKA SOKAKLAR (TEKRAR) KANAL D

4- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

5- JUMANJİ VAHŞİ ORMAN ATV

6- GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR) SHOW TV

7- SHOW ANA HABER SHOW TV

8- ATV ANA HABER ATV

9- ÇİÇERO FOX

10- ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FOX

AB

-1 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX

-2 ÇİÇERO FOX

-3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR) SHOW TV

-4 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD TRT1

-5 EKŞİ ELMALAR TV8

-6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

-7 JUMANJİ VAHŞİ ORMAN ATV

-8 ATV ANA HABER ATV

-9 AİLECEK ŞAŞKINIZ TV8

-10 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FOX