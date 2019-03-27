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  3. Reyting sonuçları 27 Mart: Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

Reyting sonuçları 27 Mart: Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

Reyting sonuçları 27 Mart: Diriliş Ertuğrul, Kuzgun reyting sıralaması

27 Mart tarihli reyting sonuçları merakla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul ve Kuzgun dizilerinin yayınlandığı bu akşamda reyting sıralaması nasıl olacak? 27 Mart Çarşamba reyting sonuçlarının iddialı dizisi TRT 1’de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul olacak. Diriliş Ertuğrul dizisi her Çarşamba izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kuzgun dizisi de Star TV’de ekranlara geliyor. Geçtiğimiz haftaki sonuçlarda; total puan türünde Diriliş Ertuğrul 33.2 share alarak birinci olmuştu.

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Reyting sonuçları her gün düzenli olarak açıklanıyor ve reyting sıralamasında birinci olan dizi belli oluyor. 27 Mart reyting sonuçları dizilerin takipçilerinin merak konusu oldu. TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Star TV’de ise Kuzgun dizileri yayınlanıyor. ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz ise bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 27 Mart reyting sonuçları! Geçtiğimiz haftaki sonuçlarda; total puan türünde Diriliş Ertuğrul 33.2 share alarak birinci olmuştu.  

REYTİNG SONUÇLARI (27 MART ÇARŞAMBA)

Günün reyting sonuçları henüz açıklanmadı ancak sonuçlar açıklandığında haberimizden öğrenilebilecek.

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

20 Mart reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Diriliş Ertuğrul 33.2 share alarak birinci, Sen Anlat Karadeniz 18.41 share alarak ikinci oldu. Kuzgun dizisi 9 share alarak yedinci sırada yer aldı.

TOTAL

AB

ABC

13 MART REYTİNG SONUÇLARI

13 Mart reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Diriliş Ertuğrul 31.94 share alarak birinci, Sen Anlat Karadeniz 19.32 share alarak ikinci, Kuzgun 8.69 share alarak on birinci oldu.

TOTAL

AB

AB puan türünde Diriliş Ertuğrul birinci sırada, Kuzgun beşinci sırada, Sen Anlat Karadenz altıncı sırada, Vurgun yedinci sırada, Jet Sosyete sekizinci sırada yer aldı.

ABC

ABC puan türünde de zirvenin sahibi değişmedi. Diriliş Ertuğrul 35.46 share ile zirvede yer alırken, Sen Anlat Karadeniz beşinci, Kuzgun yedinci, Vurgun dokuzuncu oldu.

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