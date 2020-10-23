Reyting rekortmeni Çukur'dan beklenen fragman geldi! İşte Çukur 100. bölüm fragmanı

Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur başarısını katlamaya devam ediyor. 23 Ekim 2017 yılından bu yana ekranlarda olan Çukur 100. bölüm fragmanı fragmanı ile hayranlarını heyecanlandırdı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili’nin paylaştığı dizinin 100. bölüm fragmanında Vartolu Yamaç’ın Çukur için verdiği mücadeleyi savunuyor.



ÇUKUR’UN 100. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Çukur dizisi 23 Ekim 2017’den bu yana Show Tv’de izleyici karşısına çıkıyor. 100. bölüme özel olarak toplanan Çukur dizisi oyuncuları bu başarıyı pasta keserek kutladılar. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili’nin paylaştığı dizinin 100. bölüm fragmanı da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



