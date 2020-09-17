17 Eylül 2020 Perşembe 10:41 | Son Güncelleme:
Reynmen'in sevgilisi Çağla Demir koronavirüs testinin sonucunu açıkladı
Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, önceki gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu gelişme üzerine Reynmen'in oyuncu sevgilisi Çağla Demir, apar topar özel bir hastanede test yaptırdı.
Güzel oyuncu test sonucunun negatif çıkması üzerine derin bir nefes aldı. Öte yandan önceki gün Reynmen'in grip belirtileri başlayınca Bodrum'dan İstanbul'a döndüğü belirtildi.
Korona testi yaptıran Reynmen'in sonuç pozitif çıkınca kendini evde karantinaya aldığı öğrenildi. (tv100)