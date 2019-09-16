Reynmen'in darp ettiği magazin muhabiri konuştu! İşte o gün yaşananlar...

Magazin muhabiri Akif Yaman, sosyal medya ünlüsü Reynmen'in kendisi darp etmesinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşadığı çirkin saldırıyı ve sonrasını kamuoyuya paylaşan magazin muhabiri Yaman, Reynmen'in yaşadığı popülariteyi kaldıramadığını düşündüğünü söyledi.



Sansasyonel isim Reynmen'in tokat attığı Show TV magazin muhabiri Akif Yaman, olay anını ve sonrasını şöyle anlattı:

"RÖPORTAJ YAPMAK İSTEDİM"

Akşam saatlerinde Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın bir AVM'ye gittiğini öğrendim. AVM'de kamerayla kayıt yapmak yasak olduğu için cep telefonu kamerasıyla, kameraman arkadaşımla Reynmen'in çıkışını bekledim.

"TELEFONU ZORLA ALIP GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ"



Reynmen'e "Nasılsınız?" diye sordum. "İndirin onları kardeşim!" diye cevap verdi. Ben de, "Kötü bir şey yapmıyoruz, röportaj yapmak istiyoruz" dedim. Telefonu indirmemizi ısrarla söylemeye devam etti. Ben de kameraman arkadaşıma telefonu indirmesini söylemeye kalmadan Reynmen, arkadaşlarımızın telefonu aldı, görüntüleri silmek istedi.

"BİZİ TEHDİT ETTİ"



Bu esnada bize tehditler savurdu, küfürler etti. Telefonu, arkadaşımızın elinden zorla aldı, resmen gasp etti. "Ben size göstereceğim!" diyerek görüntüleri telefondan sildi. "Sizinle uğraşacağım, siz kim oluyorsunuz?!" diye aşağılayarak yürümeye başladı.





"TARTIŞIRKEN BANA TOKAT ATTI"



Bu sırada başka bir arkadaşımla tartışma yaşarken bana dönüp, "Hepsi senin başının altından çıktı!" deyip tokat attı. Ben herhangi bir tepki vermeden oradan uzaklaştım. 2-3 dakika sonra yanıma geldi, "Hakkını helal et ama seninle işim bitmedi" dedi.

Yine hâlâ tehdit etmeye devam etti. Ben de bunun üzerine polisi arayarak durumu bildirdim. İstinye karakoluna götürüldük. Orada Reynmen'den şikayetçi oldum.

"SAKİN OLMASINI SÖYLEDİM, O İSE TEHDİT ETTİ"



Kameraların kapalı olduğu sıralarda küfürler ederek, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Sizinle uğraşacağım!" gibi sözler söylemeye devam etti. Ben ısrarla sakin olmasını söyledim, "Sakince konuşalım" dedim. O ise sürekli aşağılayıcı konuşmaya ve tehdit etmeye devam etti.

Kaynak: Magazinburda