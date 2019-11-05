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Reynmen'den olay sözler! 'Komik buluyorum'

Reynmen'den olay sözler! 'Komik buluyorum'

Son zamanların en popüler isimlerinden Reynmen aksam.com.tr'den Enes Özdemir'e çok özel açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçılarla yaşadığı polemikler hakkında da konuşan Reynmen yeni albümünün müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıla 'Ela' ve 'Derdim Olsun' şarkılarıyla damgasını vuran 'Reynmen' adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ‘fizy Müzik Ödülleri’ töreninde ‘En Çok Dinlenen Şarkı ve En Çok İzlenen Video’ ödülünü aldı. Reynmen, ödül töreninde aksam.com.tr'den Enes Özdemir'e özel açıklamalarda bulundu. 

TELEVİZYON MU YOUTUBE MU?

'Youtuber' olarak ünlenen Reynmen, televizyondan neden uzak durduğu sorusuna yanıt verdi. "Televizyon yaptığım işle örtüşmüyor." diyen Reynmen, televizyonu "çok fazla geleneksel" internet medyasını ise "daha opsiyonel" bulduğunu belirtti. Reynmen "Daha fazla benim kuşağıma hitap eden bir kitle iletişim aracı olduğu için onunla muhatap olmak daha fazla hoşuma gidiyor benim" diye konuştu.

"KOMİK BULUYORUM SADECE"

Reynmen yakın zamanda Aleyna Tilki, Demet Akalın, Işın Karaca gibi pek çok isimle yaşadığı polemiklerle ve Norm Ender, Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan'la yaptığı atışmalarla sık sık gündeme geldi.
Reynmen sanatçıların kendisiyle polemiğe girerek haber olduğu yorumuyla ilgili  "Bu durumu komik buluyorum sadece" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

'Ela' ve 'Derdim Olsun' şarkısı çok beğenilen Reynmen yakında yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini verdi. Albüm için tarih de veren Reynmen "2 Şubat'a yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

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